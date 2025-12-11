< sekcia Šport
Autobus PSG zahádzali kameňmi pred hotelom v Bilbau, zatkli dve osoby
Autor TASR
Bilbao 11. decembra (TASR) - Autobus futbalistov Paríža St. Germain sa po stredajšom zápase Ligy majstrov na pôde Athletica Bilbao (0:0) stal terčom vandalov. Výtržníci ho v noci po stretnutí zahádzali kameňmi.
Ako informovala agentúra AFP, autobus bol v čase incidentu zaparkovaný pred tímovým hotelom a nenachádzala sa v ňom žiadna osoba. Podľa španielskych médií boli na vozidle viditeľné dve praskliny. Polícia v súvislosti s incidentom zatkla dve osoby.
Hráči PSG a realizačný tím boli schopní odcestovať na letisko, aby stihli štvrtkový ranný let späť do Paríža. Klub údajne zvažuje podanie trestného oznámenia.
Paríž Saint-Germain prvýkrát v tejto edícii Ligy majstrov remizoval, po 6. kole ligovej fázy mu v 36-člennej tabuľke patrí s 13 bodmi tretia priečka. Bilbao figuruje s piatimi bodmi mimo postupových pozícií na 28. mieste.
