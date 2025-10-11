< sekcia Šport
Autobusára ktorý vyvolal chaos pred štadiónom Chelsea prepustili
Autor TASR
Londýn 11. októbra (TASR) - Vodič londýnskeho autobusu dostal výpoveď po tom, čo vyvolal chaotické scény, keď prešiel okolo fanúšikov Chelsea v drese Liverpoolu. Zamestnávateľ prepustil Isaaca Ullaha za to, že spôsobil meškanie a porušil predpisy v blízkosti Stamford Bridge. Informoval o tom denník The Standard.
Dvadsaťjedenročný Ullah mal na sebe bielo-zelený dres svojho tímu, keď šoféroval náhradný autobus neďaleko štadióna Chelsea v západnom Londýne. Fanúšikovia „Blues“ oslavujúci sobotňajšie víťazstvo 2:1 nad šampiónmi Premier League ho obklopili, skandovali chorále a búchali do čelného skla autobusu.
Ullah mal na sebe rovnaký dres v akých hrali Liverpoolčania. „V to ráno som sa zobudil, aby som si splnil svoju povinnosť – nevedel som, akou trasou idem. Prvé čisté tričko, ktoré som si vzal, bol dres Liverpoolu. Neskôr som si uvedomil, že musím prejsť okolo štadióna Chelsea a potom som uvidel fanúšikov pred štadiónom.“
Spoločnosť pre ktorú Ullah pracoval však uviedla: „Všetci vodiči vopred poznajú trasy, po ktorých jazdia.“ Prepustený vodič dodal, že po zážitku spred štadióna mu nebolo všetko jedno: „Ak si pozriete video, vyzerá to vtipne, ale bolo to strašidelné. Fanúšikovia násilím otvárali okno a ja som ho musel držať zatvorené. Pri sledovaní videa som na tom videl vtipnú stránku aj ja, ale až také vtipné to nebolo. Pracoval som pre mnohých autobusových dopravcov, ale pre túto spoločnosť ma to už veľmi nebavilo. Chcem si nájsť prácu u iného dopravcu.“
