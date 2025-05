Avcin predĺžil zmluvu so Žilinou: Mne a mojej rodine sa tu páči

Žilina 31. mája (TASR) - Účastník najvyššej hokejovej súťaže DOXXbet Vlci Žilina sa dohodol na novom kontrakte s 34-ročným ruským útočníkom Alexandrom Avcinom.



Pre Avcina to bude štvrtá sezóna v najvyššej súťaži, v predchádzajúcom ročníku sa pripojil k Žilinčanom po odchode z Liptovského Mikuláša. S „vlkmi“ získal napokon bronz. „Som naozaj šťastný, že môžem podpísať novú zmluvu. Netrvalo dlho, kým som sa rozhodol na pokračovaní v Žiline, s Františkom Skladaným sme rýchlo dospeli k dohode. Naozaj sa mi páčil spôsob, akým sme hrali minulú sezónu a to, ako organizácia funguje. Som rád, že môžem byť jej súčasťou aj ďalší rok. A navyše, mne a mojej rodine sa tu páči, atmosféra a zápasy sú skvelé. Jednoducho sa nemôžem na nič sťažovať. Bol som naozaj šťastný, keď som videl, aký výsledok sme dosiahli minulý rok a teším sa na jeho vylepšenie v budúcej sezóne,“ uviedol Avcin pre oficiálnu klubovú webstránku.



Žiline sa tak podarilo udržať druhého legionára vo svojom mužstve. Avcin odohral od príchodu pod Dubeň dovedna 24 stretnutí v základnej časti, nazbieral v nich 17 bodov (11+6). V play off pridal 12 štartov a v nich bilanciu 6+10.