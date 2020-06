Awoniyi z Mainzu utrpel vážne zranenie hlavy a musel do nemocnice

Mainz 14. júna (TASR) - Nigérijský futbalista Taiwo Awoniyi v službách Mainzu utrpel v nedeľňajšom bundesligovom zápase s Augsburgom (0:1) vážne zranenie hlavy a musel ísť na vyšetrenia do nemocnice.



Dvadsaťdvaročný krídelník je v nemeckom klube na hosťovaní z Liverpoolu, v sobotu nastúpil v základnej zostave, no na ihrisku zostal len do 23. minúty. Awoniyi sa zrazil hlavou s obrancom Augsburgu Felixom Uduokhaiom a po dopade na zem zostal nachvíľu nehybne ležať. Zdravotníci mu pomáhali priamo na trávniku, spevnili mu krk a odniesli ho z ihriska. Niekoľko minút sa tak nehralo.



Predstavitelia Mainzu uviedli, že hráč reagoval na podnety a previezli ho do nemocnice, kde sa podrobí testom. Informovala agentúra AFP.