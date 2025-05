Ayuso zvíťazil v 7. etape, na čele je Roglič

Výsledky 7. etapy Giro d'Italia (Castel di Sangro - Tagliacozzo, 168 km):



1. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates-XRG) 4:20:25 h, 2. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates-XRG) +4 s, 3. Egan Bernal (Kol./INEOS Grenadiers), 4. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-Bora Hansgrohe), 5. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek), 6. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain-Victorious), 7. Damiano Caruso (Tal./Bahrain-Victorious), 8. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) všetci rovnaký čas, 9. Max Poole (V.Brit./Team Picnic PostNL) +8, 10. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) rovnaký čas







Celkové poradie po 7. etape:



1. Roglič 24:32:30 h, 2. Ayuso +4 s, 3. del Toro +9, 4. Tiberi +27, 5. Poole +30, 6. Storer +33, 7. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates-XRG) +34, 8. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +37, 9. Simon Yates (V.Brit./Team Visma-Lease a Bike) +39, 10. Carapaz rovnaký čas

Tagliacozzo 16. mája (TASR) - Španiel Juan Ayuso sa stal víťazom 7. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu SAE Team Emirates-XRG zvládol 168 km dlhú trať z Castela di Sangro do Tagliacozza za 4:20:25 h. Druhý skončil jeho tímový kolega Isaac del Toro z Mexika a pódium doplnil Kolumbijčan Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Štvrtý skončil Slovinec Primož Roglič (Red Bull-Bora Hansgrohe), ktorý na čele celkového poradia vystriedal dánskeho pretekára Madsa Pedersena (Lidl-Trek).V piatkovej kopcovitej etape vyšli jazdci na prvý vrch Roccaraso spoločne, až následne sa od pelotónu oddelilo sedem pretekárov. Únik tvorili Taliani Gianmarco Garofoli, Alessandro Tonelli, Manuele Tarozzi a Christian Scaroni, Francúz Nicolas Prodhomme, Holanďan Gijs Leemreize a Brit Paul Double. Svoj náskok si udržiavali v priebehu celej trate, nenavýšili ho však nad tri minúty a do záverečného stúpania išla už len štvorica Garofoli, Tonelli, Tarozzi a Prodhomme.Päť kilometrov pred cieľom pelotón unikajúcich jazdcov dobehol, skupina okolo lídra poradia Pedersena medzitým zaostávala o viac než päť minút. V poslednom kilometri to skúšali viacerí jazdci, najväčší nástup však predviedol Ayuso, ktorého už dvesto metrov pred cieľom nemal kto dostihnúť.Dvadsaťdvaročný Ayuso vyhral svoju prvú etapu na niektorej z Grand Tour. „uviedol Španiel vo vysielaní televízie Eurosport.