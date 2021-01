Azarenková musela nastúpiť v Melbourne do prísnej karantény

Melbourne 16. januára (TASR) - Dvojnásobná víťazka tenisového Australian Open Viktoria Azarenková z Bieloruska musí v dejisku prvého grandslamového turnaja absolvovať 14-dňovú karanténu, počas ktorej nebude môcť ani opustiť hotel a trénovať. Dôvodom je, že dvaja jej spolucestujúci v lietadle mali po príchode do Austrálie pozitívny test na koronavírus.



Vírus objavili u člena posádky letu z Los Angeles a jedného účastníka turnaja, ktorý nie je hráč. Do izolácie muselo podľa prísnych miestnych nariadení nastúpiť všetkých zvyšných 66 pasažierov. To, že je medzi nimi aj Azarenková, zverejnili miestne médiá. "Vieme, že takto ste si svoju prípravu pred Australian Open nepredstavovali, no celý náš tím je tu, aby vás podporil. Urobíme všetko pre to, aby sme túto situáciu zvládli," citoval Herald Sun z mailu, ktorý dostali všetci účastníci letu.



Australian Open odštartuje 8. februára. Správu priniesla agentúra AP.