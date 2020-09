Azarenková po troch gemoch opustila kurt: Je príliš chladno

Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková sa sťažuje na poveternostné podmienky na kurte Suzanne Lenglenovej a žiada empajrovú rozhodkyňu presunúť zápas 1. kola ženskej dvojhry proti Danke Koviničovej z Čiernej Hory na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži v nedeľu 27. septembra 2020. Organizátori parížskeho podujatia zredukovali limit na tribúnach na tisíc divákov. Donútila ich k tomu pandemická situácia vo Francúzsku, ktoré hlási značný denný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom. Roland Garros, ktorého hlavná súťaž sa začne 27. septembra a potrvá do 11. októbra, je druhý "pandemický" grandslamový turnaj sezóny. US Open sa v New Yorku uskutočnil za zatvorenými dverami, pripomenula agentúra DPA. Roland Garros sa mal pôvodne začať na prelome mája a júna, pre pandémiu ho však museli preložiť na jesenný termín.