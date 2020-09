Azarenková postúpila do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Simona Halepová (Rum.-1) - Sarra Sorribesová Tormová (Šp.) 6:4, 6:0,

Elise Mertensová (Belg.-16) - Margarita Gasparjanová (Rus.) 6:2, 6:3,

Kaia Kanepiová (Est.) - Marie Bouzková (ČR) 4:6, 6:4, 6:2,

Astra Sharmová (Austr.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:3, 2:6, 7:5,

Victoria Azarenková (Biel.-10) - Danka Koviničová (ČH) 6:1, 6:2,

Maria Sakkariová (Gr.-20) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:0, 7:5,

Jekaterina Alexandrovová (Rus.-27) - Maddison Inglisová (Austr.) 6:3, 6:3,

Kamilla Rachimovová (Rus.) - Shelby Rogersová (USA) 6:2, 6:3

Paríž 27. septembra (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená jednotka zdolala v úvodnom kole Španielku Saru Sorribesovú Tormovú za 82 minút 6:4, 6:0. Parížska šampiónka z roku 2018 prehrávala v prvom sete 2:4, v ďalších minútach však mala vďaka agresívnej celodvorcovej hre jasne navrch. Víťazstvom si dala darček k 29. narodeninám.Suverénne ide ďalej aj Bieloruska Victoria Azarenková, ktorá ako nasadená desiatka deklasovala Danku Koviničovú z Čiernej Hory 6:1, 6:2. Po troch gemoch frustrovaná finalistka US Open opustila kurt s tým, že v daždi a vo veľmi chladnom počasí hrať nebude. Následne zápas prerušili a po návrate na dvorec už Azarenková jasne dominovala.Roland Garros sa mal pôvodne odohrať na prelome mája a júna, pre pandémiu ho však museli preložiť na jesenný termín. Pre obavy z ochorenia Covid-19 na turnaji neštartuje obhajkyňa titulu Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Chýba aj šampiónka US Open Japonka Naomi Osaková i vlaňajšia víťazka z Flushing Meadows Kanaďanka Bianca Andreescuová, ktorá pre zranenie kolena predčasne ukončila sezónu.Organizátori parížskeho podujatia zredukovali limit na tribúnach na tisíc divákov. Donútila ich k tomu pandemická situácia vo Francúzsku, ktoré hlási značný denný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom.