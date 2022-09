Azerbajdžan zdolal Kazachstan 3:0 a v tabuľke zostal pred Slovenskom

C-divízia - 3. skupina



Azerbajdžan - Kazachstan 3:0 (0:0)



Góly: 66. Maročkin (vlastný), 74. Ozobič, Rozhodoval: Osmers (Nem.), ŽK: Magomedalijev, Dadašov, Šejdajev - Alip, Orazov, 90.+1 Nuriev ČK: 35. Alip (Kaz.)



Azerbajdžan: Magomedalijev – Haghverdi, B. Husejnov, Mustafazada, Cafarqulijev (57. Bajramov) – Mahmudov, Israfilov (46. Isajev), Ozobič (88. Nuriev), Kokcu (46. Emreli) – Dadašov (46. Gurbanli), Šejdajev



Kazachstan: Šackij – Kairov, Bystrov, Maročkin, Alip, Dosmagambetov (67. Vorogovskij) – Orazov (80. Žarynbetov), Kuat, Darabajev (80. Sadybekov), Astanov (67. Ajmbetov) – Žumabek (39. Malij)





Tabuľka:



1. Kazachstan 6 4 1 1 8:6 13



2. Azerbajdžan 6 3 1 2 7:4 10



3. SLOVENSKO 6 2 1 3 5:6 7



4. Bielorusko 6 0 3 3 3:7 3







D-divízia



1. skupina:



Andorra - Lotyšsko 1:1 (0:0)



Góly: 88. Rosas - 50. Gutkovskis







Moldavsko - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)



Góly: 90.+2 Stina, 90.+4 Stina





Tabuľka:



1. Lotyšsko 6 4 1 1 12:5 13



2. Moldavsko 6 4 1 1 10:6 13



3. Andora 6 2 2 2 6:7 8



4. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:11 0

Bratislava 25. septembra (TASR) - Futbalisti Lotyšska postúpili do C-divízie Ligy národov. V nedeľnom dueli D-divízie v Andorre remizovali 1:1, ale to im stačilo na to, aby uhájili prvé miesto v tabuľke 1. skupiny. V "slovenskej" skupine zdolal Azerbajdžan na domácej pôde Kazachstan 3:0. Hostia hrali od 35. minúty bez vylúčeného Nuralyho Alipa, domáci rozhodli o triumfe v druhom polčase.