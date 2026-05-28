Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
Azerbajdžan zvíťazil vo svojom prvom zápase nad Rakúskom 1:0

Ilustračné foto. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Azerbajdžan začal svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v malom futbale v Bratislave víťazstvom v F-skupine nad Rakúskom 1:0. Ukrajinskí reprezentanti zdolali v „céčku“ Belgičanov hladko 4:0. V „efku“ remizovalo Francúzsko s Talianskom 0:0.

Slovákov čakal druhý duel na domácich ME vo štvrtok večer proti Bosne a Hercegovine v rámci A-skupiny. V ňom chceli nadviazať na stredajšie víťazstvo nad Gréckom (3:1).

Na šampionáte figuruje 24 tímov. Do vyraďovacej fázy postúpia prvé dve mužstvá z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.



ME v malom futbale v Bratislave

C-skupina:

Ukrajina - Belgicko 4:0



F-skupina:

Francúzsko - Taliansko 0:0



Azerbajdžan - Rakúsko 1:0
