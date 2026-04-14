Ázijská LM sa od novej sezóny rozšíri z 24 na 32 účastníkov
V základnej fáze súťaže bývajú tímy rozdelené do dvoch skupín – východnej a západnej. Každú z nich dosiaľ tvorilo 12 mužstiev, po novom to bude 16.
Autor TASR
Kuala Lumpur 14. apríla (TASR) - Počet účastníkov futbalovej ázijskej Ligy majstrov sa od sezóny 2026/2027 zvýši z 24 na 32. V utorok to oznámila Ázijská futbalová konfederácia (AFC), ktorá tento krok označila za „prelomový“ a podporujúci „inklúziu a znamenitosť“.
V základnej fáze súťaže bývajú tímy rozdelené do dvoch skupín – východnej a západnej. Každú z nich dosiaľ tvorilo 12 mužstiev, po novom to bude 16. Prvých šesť mužstiev z oboch skupín postúpi priamo do osemfinále, zatiaľ čo kluby na siedmom až desiatom mieste budú hrať play off. Informácie priniesla agentúra AFP.
