Azmoun zamieril z Leverkusenu na ročné hosťovanie do AS Rím

Rím 26. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím sa posilnil o iránskeho reprezentanta Sardara Azmouna. Dvadsaťosemročný útočník Bayeru Leverkusen zamieril do tímu Serie A na ročné hosťovanie.



Azmoun obliekal dres Leverkusenu od januára 2022. V uplynulej sezóne odohral za nemecký klub 33 zápasov, v ktorých strelil štyri góly. "Je náročné opísať emócie, ktoré cítim. Prichádzam do jedného z najprestížnejších klubov na medzinárodnej scéne. Získať titul v drese AS Rím by bol sen. Neviem sa dočkať, keď budem môcť bojovať za dosiahnutie našich cieľov," uviedol Iránec pre oficiálnu webstránku "vlkov".