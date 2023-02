Azpilicueta dostal kopačkou do hlavy a noc strávi v nemocnici

Londýn 18. februára (TASR) - Španielsky futbalista Cesar Azpilicueta inkasoval v sobotňajšom zápase jeho Chelsea so Southamptonom (0:1) úder kopačkou do hlavy a noc strávi v nemocnici.



Kapitána Chelsea trafil v 74. minúte do tváre pri neúspešných nožničkách Sekou Mara. Azpilicuetu odniesli na nosidlách, pričom mal zafixovaný krk a potreboval dýchaciu masku. Duel prerušili na desať minút. Tréner Londýnčanov Graham Potter očakáva, že na pozorovaní v nemocnici zostane minimálne 24 hodín.



"Našťastie je pri vedomí. Je v nemocnici a myslím, že hovoril s manželkou. Máme o neho obavy a monitorujeme situáciu," citovala Pottera agentúra AP.