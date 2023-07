Azpilicueta odišiel z Chelsea do Atletica Madrid: Bolo to neuveriteľné

Londýn 6. júla (TASR) - Španielsky futbalista Cesar Azpilicueta prestúpil z Chelsea do Atletica Madrid. Vo štvrtok o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano.



Tridsaťtriročný obranca prišiel do Londýna v roku 2012 z Marseille. V drese "The Blues" odohral 508 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a pridal 56 asistencií. "Odchádzam z Chelsea po jedenástich rokoch. Je ťažké vyjadriť slovami, ako sa cítim. Bolo to neuveriteľné. Tie momenty si budem pamätať navždy, je to môj domov," vyhlásil Azpilicueta.



Počas 11 rokov v Chelsea získal Španiel dva tituly anglickej Premier League (2015 a 2017), FA Cup (2018) i Anglický ligový pohár (2015). V roku 2021 s tímom triumfoval v Lige majstrov, v rokoch 2013 a 2018 v Európskej lige. Na konte má aj trofej majstrovstiev sveta klubov (2022) a európsky Superpohár (2022). Do Madridu príde ako voľný hráč.