Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. august 2025Meniny má Ružena
< sekcia Šport

Azpilicueta podpísal ročnú zmluvu s FC Sevilla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Azpilicueta hral v rokoch 2012 až 2023 za FC Chelsea, s Londýnčanmi získal dva tituly v anglickej Premier League a trofej v Lige majstrov.

Autor TASR
,aktualizované 
Sevilla 30. augusta (TASR) - Španielsky futbalista Cesar Azpilicueta podpísal zmluvu s FC Sevilla. Tridsaťšesťročný obranca sa ako voľný hráč dohodol s Andalúzanmi na ročnej spolupráci s opciou predĺženia o ďalší rok.

Azpilicueta sa upísal Seville po svojom konci v Atleticu Madrid. V priebehu dvoch sezón odohral za „Los Colchoneros“ dovedna 39 ligových stretnutí. Jeho odchod z Madridu bol súčasťou tímovej prestavby, do klubu prišiel v lete aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.

Azpilicueta hral v rokoch 2012 až 2023 za FC Chelsea, s Londýnčanmi získal dva tituly v anglickej Premier League a trofej v Lige majstrov. Informovala agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská