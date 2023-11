B. Bystrica angažovala obrancu Šenkeříka, Holenda zamieril do Žiliny

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - Extraligový hokejový klub HC ´05 Banská Bystrica angažoval 32-ročného českého obrancu Petra Šenkeříka. Z tímu "baranov" zároveň odišiel slovenský zadák Matúš Holenda, ktorý zamieril do tímu Vlci Žilina v Slovenskej hokejovej lige. Banskobystrický klub informoval o zmenách v kádri na svojej oficiálnej internetovej stránke.



"Už dlhšie sme nespokojní s našou obrannou hrou a s výkonom niektorých našich obrancov, a preto sme sa rozhodli posilniť v prvom rade obranu. Myslíme si, že týmito dvomi pohybmi bude naša obrana lepšia a zároveň denne pracujeme na posilnení kádra," uviedol generálny manažér Ľuboš Pisár.



Pre Šenkeříka pôjde o prvé pôsobisko v slovenskej extralige, jeho doterajšia kariéra sa odvíjala najmä v českých súťažiach. V prebiehajúcom ročníku 2023/2024 bol bez angažmánu, v uplynulých dvoch sezónach si obliekal dres Českých Budějovíc v českej extralige. V ročníku 2022/2023 v nej odohral 46 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal tri góly, desať asistencií, 26 trestných minút a 14 mínusových bodov.



Banská Bystrica bola pre 28-ročného Holendu tretie pôsobisko v slovenskej extralige. Debutoval v nej v drese materského Trenčína, v uplynulých dvoch sezónach bol hráčom Nových Zámkov. Do tímu "baranov" prišiel v lete 2023. V ich drese odohral 15 zápasov, v ktorých získal jednu asistenciu a v štatistikách má aj sedem mínusových bodov.