Banská Bystrica kritiku okolo zimného štadióna neprijíma

Práce na statickom zabezpečení sa vykonávajú nepretržite vrátane víkendov s cieľom odovzdať halu A do užívania hokejového klubu čo najskôr.

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) – Snahou mesta Banská Bystrica a mestskej spoločnosti MBB je zabezpečiť pre banskobystrický hokej a širokú verejnosť dôstojné, ale najmä bezpečné podmienky.



Uvádza sa to v stanovisku MBB, vlastníka zimného štadióna, ktoré TASR v pondelok poskytla Dominika Mojžišová, hovorkyňa banskobystrického primátora v súvislosti s medializovanými informáciami týkajúcimi sa rekonštrukčných prác na štadióne a s tým súvisiacimi problémami s prípravou na novú sezónu trojnásobného slovenského hokejového šampióna HC'05 iClinic Banská Bystrica.



"V súvislosti s prípravou rekonštrukcie západnej tribúny štadióna MBB oslovila odborníkov z drevárskej fakulty vo Zvolene za účelom posúdenia skutkového stavu jeho drevenej konštrukcie."



"Na základe odborného posúdenia bol statikom vypracovaný posudok so zoznamom nevyhnutných opatrení, ktoré bolo potrebné z hľadiska bezpečnosti vykonať. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na statické zabezpečenie zimného štadióna a tiež spustené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby," vysvetlila mestská akciová spoločnosť MBB.



V úvode realizácie stavby však na strane vysúťaženého dodávateľa nastali problémy so subdodávateľmi, a preto navrhol predĺženie pôvodného termínu dokončenia stavby. Vzhľadom na prioritu prevádzkovateľa štadióna, ktorou je bezpečnosť hráčov a návštevníkov, sa vedenie i napriek časovému sklzu rozhodlo pokračovať v rekonštrukcii s týmto dodávateľom a zmluvu nezrušiť.



"Zrušenie zmluvy a nové verejné obstarávanie by posunulo vykonanie nevyhnutných statických opatrení až do obdobia po ukončení ďalšej hokejovej sezóny, čo bolo z hľadiska bezpečnosti neprípustné. Mrzí nás, že táto situácia skomplikovala prípravu hokejistom HC’05, no veríme, že si všetci uvedomujú, že nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť," konštatovala v stanovisku spoločnosť MBB.



Práce na statickom zabezpečení sa vykonávajú nepretržite vrátane víkendov s cieľom odovzdať halu A do užívania hokejového klubu čo najskôr.



"Nemôžeme súhlasiť s vyjadreniami niektorých zamestnancov HC’05 o neposkytovaní informácií o rekonštrukčných prácach, nakoľko poverený člen predstavenstva spoločnosti MBB každodenne intenzívne komunikuje o postupe prác s prezidentom alebo riaditeľom hokejového klubu HC’05," zdôraznilo vedenie MBB.



Zároveň vyzvalo ľudí okolo HC’05 a hokejovú verejnosť, aby nevyvíjali tlak na samotných montážnikov, nakoľko práce realizujú vo výške 16 metrov nad zemou na pohyblivých plošinách pri teplote okolo 50 stupňov Celzia.



"Súbežne s prácami na náročnom statickom zabezpečení strešnej konštrukcie finalizujú práce na dokončení šiestich nových mládežníckych šatní, kancelárií trénerov, spŕch a toaliet, kde boli zapracované všetky odporúčania a požiadavky zástupcov HC’05."



"Súčasťou prác je i úplne nová výkonná vzduchotechnika a nábytkové vybavenie obstarané na mieru podľa vekových kategórií jednotlivých družstiev vo farbách a s logami klubu, ktoré budú čoskoro odovzdané," uviedla v stanovisku mestská spoločnosť MBB.