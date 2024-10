B. Bystrica opäť vyhrala, Poprad s 5. prehrou, M.Suchý: Šport je krutý

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) – Hokejistom Banskej Bystrice sa darí a v 8. kole Tipos extraligy zaknihovali piate víťazstvo v rade. Tentoraz na domácom ľade zdolali Poprad po samostatných nájazdoch 3:2 a berú tak dva body. V tejto sezóne prehrali iba jeden duel a vždy keď išli do predĺženia či nájazdov, tak našli recept na víťazstvo.



"Niekedy je to šťastie na našej strane, niekedy na opačnej, ale hlavné je, že sme vyhrali. Bol to dobrý zápas. Darí sa nám, ale stále je začiatok sezóny a nechceme nikam uletieť," uviedol strelec rozhodujúceho gólu v samostatných nájazdoch Ján Petriska, pričom opísal svoj presný zásah: "Pri mojom nájazde som urobil niečo, čo robím často, mám to nacvičené. Poradil som sa s trénerom brankárov a povedal mi, že mám ísť do toho, tak som to skúsil a vyšlo to."



Petrisku mrzelo, že za stavu 2:0 ešte päť minút pred koncom riadneho hracieho času nebral tím spod Urpína tri body: "Myslím si, že to bol z našej strany kvalitný zápas, odviedli sme dobrú prácu. Na konci sme sa stiahli možno trošku viac než sme mali, nevyužili sme presilovku, mali sme si to lepšie postrážiť, nedostať ten gól, ale aj tak sme radi, že sme nakoniec vyhrali a berieme dva body. Presilovky musíme lepšie využiť, lepšie v nich strieľať, aby sa nám na konci toto nestávalo a mohli zvíťaziť za tri body. Myslím si, že sme mali vyhrať za tri body, ale taký je hokej."



Podobné pocity neskrýval ani obranca domácich Christián Michalčin, ktorý prvý gól strelil a pri druhom akciu založil: "Som rád, že mi to tam padlo. Už minulý domáci zápas som dal skoro gól, čiže som rád, určite to potešilo. Aj pri tom druhom góle sme to dobre rozohrali. Mrzí nás, že sme nevyhrali za tri body. Takýto výsledok musíme ku koncu udržať, mali sme si to postrážiť. Súper to už klasicky všetko hádzal na bránku, prešlo to tam po tečoch. Nevyužité presilovky zamrzia, ale brankár nás výborne podržal v nájazdoch a chlapci ukázali, že im to v nájazdoch ide."



Popradčania prehrali piaty zápas v rade, avšak v posledných dvoch brali vždy bod za remízy v riadnom hracom čase. Štyri z týchto piatich prehier boli tesné o gól. A to škrie Podtatrancov najviac. "Prehry na našej strane neboli v týchto uplynulých zápasoch také jednoznačné, teda že by sme si zaslúžili prehrať. Verím, že dva bodíky v predchádzajúcich dvoch zápasoch, vrátane tohto, je taký odpich pre nás a posunie nás to ďalej. Taký je niekedy šport, teda krutý. Nič nám iné nezostáva, len dať hlavy hore, pučiť sa, pozrieť si video, porozprávať sa a ísť na ďalší duel,“ povedal po prehre hosťujúci útočník Markus Suchý, ktorý tečoval puk pri góle na 1:2 a odštartoval tím aspoň k remízovému stavu. K tejto situácii dodal: "Ja som ten puk tečoval, trošku som sa bál, či to nebude vysoká hokejka. Bol som si istý, že nie, ale rozhodilo ma to dlhé čakanie pri posudzovaní na videu rozhodcami. Chvalabohu to uznali. Môžeme byť teda radi aj za bod."



Tento gól bol napokon pripísaný Matúšovi Paločkovi, o ktorého sa zrejme v páde puk mohol obtrieť. Popradčanov mrzeli najmä nevyužité šance a pomalý nástup do stretnutia. "Mali sme pomalý štart. Už sa nám to stalo niekoľkýkrát v sezóne, musíme sa z toho pučiť. Potom to bolo od striedania k striedaniu lepšie, ale kontaktný gól prišiel príliš neskoro. Mrzí nás zbytočné vylúčenie v predĺžení, už tam sa nám to mohlo vypomstiť. Nájazdy sú lotéria, neviem, musíme asi trénovať nájazdy,“ uzavrel M. Suchý.