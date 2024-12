B. Bystrica prehrala so Žilinou, Babka: Išli sme si za tým

TEL 18. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 3:4 pp (2:1, 0:2, 1:0 – 0:1)



Góly: 15. Kukuča (Chicoine, Voyuer), 20. Scarlett (Česánek, Voyer), 41. Šoltés (Chicoine, Voyer) – 14. Juščák (Galamboš), 21. Mucha (Fejes), 24. Mucha (Walega, Fejes), 61. Fejes (Tourigny). Rozhodcovia: J. Konc ml., Klejna – Fimmel, Junek, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 2116 divákov.







Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Žabka, Bučko, Kozák, Česánek – Adams, Wedman, Faith – Šoltés, Voyer, Kukuča – Petriska, Bíreš, Matoušek –Jedlíček, Valigura, Kalousek



Žilina: Košarišťan – Tourigny, Korenčík, Miller, Gachulinec, Diakov, Holenda – Fejes, Walega, Mucha – Kolenič, Jones, Beták – Šmída, Baláž, Dej – Juščák, Galamboš, Varga



hlasy po zápase:



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Prvá tretina bola veľmi slušná z našej strany. Hrali sme to, čo sme chceli hrať, vedeli sme o sile súpera, ktorý hrá výborne a zdolal Košice aj Slovan. Ale od druhej tretiny sa stav absolútne zmenil, od prvého striedania sme boli slabší, všetky súboj sme prehrávali, neskoršie sme boli pri puku a súper zaslúžene išiel do vedenia. Potom sme vyrovnali, ale celkovo sme dnes strácali hlavne súboje, súper bol ďaleko silnejší, viac sa tlačil pred bránou, mal ďaleko viac z hry. My sme ten bod dnes získali."



Daniel Babka, asistent trénera Žiliny: "Sme spokojní, lebo sme zdolali Bystricu prvýkrát v sezóne. Ale treba povedať, že prvú tretinu sme nehrali dobre, tam sme neskoro pristupovali ku hráčom, boli sme všade neskôr, čiže to sme museli zlepšiť. V druhej tretine sme nastúpili a mali sme nohy a dobrý pohyb. V tretej tretine zasa Bystrica vyrovnala a bolo to také, že obidve mužstvá mohli zápas strhnúť na svoju stranu. Ale my sme si išli za tým."

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v piatkovej dohrávke 18. kola Tipos extraligy so Žilinou 3:4 po predĺžení. Tím spod Dubňa zaknihoval tretí triumf v rade, Bystričania z uplynulých štyroch zápasov tretíkrát prehrali.Skóre otvorili v 14. minúte hostia zásluhou Jučšáka. Domáci minútu na to odpovedali Kukučom z dorážky a otočili vývoj gólom do šatne tridsať sekúnd pred prestávkou po teči Scarletta. Lenže druhá tretina patrila "vlkom". V sedemnástej sekunde vyrovnal z kruhu Mucha a tento hráč aj otočil stav na 2:3 z medzikružia strelou po ľade. Nástup do tretej tretiny mali pre zmenu lepší Bystričania, v dvadsiatej sekunde vyrovnal pred bránkou voľný Šoltés. Duel napokon dospel do predĺženia, v ktorom už 14 sekunde rozhodol Fejes.