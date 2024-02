B. Bystrica prvýkrát víťazom, vo finále zdolala Piešťany 73:70 pp

Final Six Slovenského pohára - finále:



Piešťanské Čajky - Slávia Banská Bystrica 70:73 pp (36:30, 62:62)



Piešťany: Jurčenková 16, Jamesová 15, Stašová 7, Herminjardová 6, Taušová 3 (Mitrasinovičová 18, Mandičová 3, Moravčíková 2, Vandlíková 0)

Banská Bystrica: Mujovičová 19, Malašková a Pulliamová po 9, Martišková 7, Burová 6 (Brabencová 12, Holíková 7, Striešová 5)

TH: 30/23 – 25/19, fauly: 25 - 26, trojky: 7 - 6, rozhodovali: Karniš, Fanfara, Cibulka, štvrtiny: 19:12, 17:18, 18:17, 8:15, 8:11, 180 divákov

Ružomberok 18. februára (TASR) - Basketbalistky Slávie Banská Bystrica sa stali víťazkami Final Six turnaja Slovenského pohára v Ružomberku. V repríze minuloročného finále zdolali obhajcu trofeje Piešťanské Čajky 73:70 po predĺžení. Pre "pumy" je to historicky prvé víťazstvo v tejto súťaži.Prvú štvrtinu finále Slovenského pohára si v úvodných minútach podmanila pivotka Piešťan Anna Jurčenková, na palubovke bola pri všetkom podstatnom a hlavne pri 7-bodovom nástupe do súboja o víťaznú trofej. Banská Bystrica nezachytila štart, len s ťažkosťami sa presadzovala do koncentrovanej defenzívy súpera a až za stavu 2:10 sa dostala k slovu, najmä streľbou z diaľky. Čajky si však kontrolovali dianie, tímovejšou hrou mali odpoveď na hru "púm" a prvú štvrtinu vyhrali 19:12. Druhá 10-minútovka vyzerala diametrálne inak, hráčky z kúpeľného mesta sa strelecky trápili a Bystričanky sa 10-bodovou šnúrou dostali prvýkrát v zápase do vedenia. Bojovnosť sa nedala uprieť, pre Piešťany bol nepriaznivý stav budíčkom, po ktorom sa vrátili ku svojej hre. Dobrá koncovka najmä v podaní Mitrasinovičovej im priniesla polčasové vedenie 36:30.Jurčenková opäť naštartovala svoj tím po prestávke, výsledkom bolo prvé dvojciferné vedenie v zápase pre Piešťany. Banská Bystrica sa tak zase musela nadrieť, aby si prinavrátila šance na potenciálny finálový úspech. Pred záverečnou časťou viedol obhajca Slovenského pohára 54:47. Čajky si v úvode štvrtej štvrtiny opätovne vypracovali komfortnejšie vedenie, ale "pumy" stále hrýzli a živili šancu na obrat. Martiškovej sa necelé tri minúty pred koncom podarilo stiahnuť na rozdiel útoku (57:60), o všetkom sa tak rozhodovalo v samotnom závere. Holíková po trestnom hode vyrovnala 25 sekúnd pred koncom 62:62, Čajky svoj posledný útok nepremenili a Martišková bola takmer hrdinkou, ale finálový duel napokon dospel do predĺženia. V nadstavenom čase podľa očakávania rozhodovala každá sekvencia, lepšie začali Bystričanky na čele s Mujovičovou. Na piešťanskej strane bola však Jamesová, ktorá otočila nepriaznivý vývoj predĺženia. Lotéria trestných hodov a nepremenených šancí viac priala "pumám", ktoré zvládli lepšie koncovku.