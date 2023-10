B. Bystrica siahala na prekvapenie, Žirková: Chýbali skúsenosti

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – Basketbalistky Slávie Banská Bystrica siahali v Európskom pohári na svoj prvý triumf. Proti gréckemu Panathinaikosu viackrát dotiahli náskok súpera a mohli skóre otočiť vo svoj prospech, ale viac šťastia v koncovke mal napokon súper. Grécky klub po výsledku 67:63 získal druhé víťazstvo do tabuľky E-skupiny.



"Pumy" síce nevyhrávali v zápase ani sekundu, ale skúsenejší Panathinaikos musel siahnuť až na dno svojich síl, aby si z mesta pod Urpínom odniesol dva body. "Na strane súpera bola kvalita, ich zahraničné hráčky zobrali kopec striel. Ale napriek tomu všetkému sme ich dostali pod tlak, ony boli z toho nervózne. Dokázali sme to využiť, ale takisto sme boli niekedy trošku splašené a chceli sme to rýchlo zlomiť. Možno nám v závere chýbali skúsenosti na to, aby sme dali kôš, ktorý by ich zlomil,“ vravela bezprostredne po zápase trénerka Slávie Zuzana Žirková.



Jej hráčky sa dokázali viackrát vysporiadať so situáciou, keď sa hosťujúcemu tímu podarilo odskočiť na dvojciferný náskok. Najmä v druhej štvrtine prišla pasáž, keď inkasovali 12 bodov za sebou a stav bol 20:36. Bojovnosťou sa potom krok po kroku Panathinaikosu približovali. "Som hrdá na náš tím. Dali sme sa dokopy po tom prvom, nie úplne vydarenom polčase. Škoda, že sme to nedotiahli do úspešného konca, ale musíme sa z toho poučiť. V druhom polčase sme zvýšili intenzitu, hrali sme viac fyzicky. Opäť nám ušlo desať minút. Ak by sme sa chytili hneď od začiatku, tak je to úplne iný zápas. Potom sme to už doháňali a ešte nám pár minút chýbalo na to, aby sme dokázali duel vyhrať. Besiktas bol kvalitatívne trošku inde ako Panathinaikos, ale zasa aj my sme urobili menej chýb, niečo zlepšili,“ myslí si kapitánka Banskej Bystrice Sabína Šimonovičová.



Aj vďaka výraznej podpore z publika mala Slávia súpera v druhom polčase, obrazne povedané, na lopate. Panathinaikos robil pod tlakom chyby a dlhé momenty to bolo o jednom útoku, respektíve lopte. Kľúčový okamih prišiel 21 sekúnd pred koncom, keď za stavu 63:65 mal domáci tím loptu a vyhadzoval z autu. Božici Mujovičovej sa to ale v časovom limite nepodarilo a Anna Stamolamprouová to už v úplnom závere pre hosťujúci tím postrážila. "Mali sme niečo nakreslené, žiaľ, trvalo to trošku dlhšie, pričom som povedala, že keď budú štyri sekundy, tak je potrebné vyhodiť. Nestalo sa... Chceli sme hrať na dva body, ísť pod kôš. O to viac musíme ďalej pracovať a poučiť sa z chýb. Stále sme len na začiatku a stále máme šancu. Dokázali sme si, že vieme hrať aj s európskymi tímami. Musíme sa o týždeň pobiť o víťazstvo,“ vyhlásila Žirková.



"Chýbal nám krôčik k víťazstvu, takže sa musíme poučiť, aby sa nám to už nabudúce nestalo. Siahli sme si na dno svojich síl a každá sme odovzdala na ihrisku maximum,“ uviedla rozohrávačka Natália Martišková. Banská Bystrica tak pokračuje v čakaní na prvý úspech v skupinovej fáze. Ďalšia šanca príde o týždeň (streda 25. októbra o 18.00 h) opäť doma, keď privíta belgický Mechelen.