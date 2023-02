B. Bystrica spustila internetové hlasovanie o najlepších športovcov

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Mesto pod Urpínom spustilo v stredu internetové hlasovanie o najlepších športovcov za rok 2022, ktoré potrvá do 10. februára. Hlasovanie je rozdelené do dvoch kategórií - jednotlivci a kolektívy. Nominanti s najväčším počtom hlasov získajú ocenenie v kategórii víťazi internetového hlasovania. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Internetové hlasovanie je každoročnou súčasťou ankety o najlepších športovcov mesta Banská Bystrica. Návrhy mohla verejnosť zasielať do 13. januára.



"Mesto dostalo 40 návrhov na ocenenie, pričom nominovaných bolo 24 jednotlivcov, deväť športových kolektívov a siedmi v kategórii funkcionár, tréner, pracovník v športe. Oceňovanie najlepších športovcov sa uskutoční už po 19. raz," uviedla Adamovičová.



Mená najlepších jednotlivcov a kolektívov, ktorí výsledkami úspešne reprezentovali mesto na domácej i medzinárodnej scéne, spozná verejnosť 30. marca. Vtedy vyhlásia aj Športovú osobnosť Banskej Bystrice a súčasťou bude tiež uvedenie do športovej siene slávy mesta.