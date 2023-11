Basketbalistky Slávie Banská Bystrica stratili šancu na play off

Európsky pohár, ženy – E-skupina:



Panathinaikos A.C. – Slávia Banská Bystrica 66:64 (30:42)



najviac bodov Panathinaikosu: Alleynová 20, Jonesová 14, Pavlopoulouová 12 - zostava a body Banskej Bystrice: Mujovičová 25, Bogičevičová 14, Burová 12, Holíková 4, Brabencová 3 (Martišková a Pulliamová po 3)



TH: 24/19 – 10/6, fauly: 15 - 19, trojky: 3 - 8, rozhodovali: Eger (Rak.), Vartanov (Gruz.), Zdravkovič (Srb.), štvrtiny: 12:20, 18:22, 20:11, 16:11.





tabuľka E-skupiny:



1. Besiktas 5 4 1 422:336 9



2. Mechelen 5 3 2 429:398 8



3. Panathinaikos 5 3 2 366:369 8



4. B. BYSTRICA 5 0 5 299:413 5



Atény 23. novembra (TASR) - Basketbalistky Slávie Banská Bystrica pokračujú v E-skupine Európskeho pohára (Eurocup) v čakaní na prvé víťazstvo. Vo štvrtok prehrali na palubovke gréckeho Panathinaikosu A.C. 64:66 a tento výsledok im zobral už aj teoretickú šancu na účinkovanie v play off. So súťažou sa tak aktuálny vicemajster Slovenska rozlúči vo štvrtok 30. novembra o 20.00 h zápasom proti belgickému Kangoeroes Mechelen.Slávia nastúpila v Aténach s odhodlaním vykresať postupovú nádej v Eurocupe a podľa toho vyzerala prvá štvrtina. V ofenzíve sa opierala o kolektívnu hru, v obrane minimalizovala chyby a doskoky pre súpera. Výsledkom bol koncentrovaný výkon a najmä zaslúžené vedenie 20:12 po 10 minútach čistého času. Druhá štvrtina bola v podobnom duchu, Banská Bystrica si sebavedomo išla za prvým víťazstvom v skupine a keď už domáci Panathinaikos mal nejaký tlak, tak zo strany slovenského tímu prišla bodová odpoveď. Dobrá a kolektívna hra Slávie priniesla dvojciferné vedenie, na polčasovú prestávku sa išlo za stavu 42:30.Začiatok druhého polčasu už však priniesol odlišný scenár, Panathinaikos nechal zabudnúť na nevydarený výkon a pustil sa do úspešnej stíhacej jazdy. Banská Bystrica sa naproti tomu púšťala do individuálnych akcií, čo pre súpera znamenalo postupné znižovanie manka. Domáca dvojica Alleyneová a Jonesová sa vo veľkej miere postarala o to, že v 8. minúte bolo skóre vyrovnané - 50:50. Bogičevičovej trojka však udržala Sláviu v tesnom vedení pred poslednou 10-minútovkou – 53:50. Grécky tím úspešne otáčal duel na svoju stranu, aj keď Banská Bystrica vzdorovala, čo bolo v jej silách. V štvrtej štvrtine bola dôležitá každá lopta, nasadenie tímov bolo na vysokej úrovni, keďže v hre boli šance na účasť v play off. Na začiatku poslednej minúty domáca Alleynová premenila oba trestné hody, ale hneď na to odpovedala úspešným pokusom Mujovičová. Panathinaikos premenil ďalšie trestné hody a Slávia mohla vyrovnať, ale Mujovičová nepremenila ponúknuté trestné hody a domáci tím si následným doskokom postrážil tesnú výhru.