< sekcia Šport
B. Bystrica zdolala S. Ľubovňu 3:0 a spečatila postup do Niké ligy
Dukla zvýšila svoj náskok na čele tabuľky na 18 bodov, pričom ju v prebiehajúcom ročníku čaká ešte päť zápasov.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica sa po roku v druhej lige vrátia do najvyššej slovenskej súťaže. Piatkovým víťazstvom 3:0 nad poslednou Starou Ľubovňou v 25. kole MONACObet ligy na domácom trávniku spečatili svoj postup.
Favorit od úvodu dominoval a po prihrávkach Enza Arevala skóroval dvakrát Dominik Veselovský. Arevalo napokon korunoval svoj výkon aj presným zásahom a poistil pohodlné víťazstvo Dukly. Stará Ľubovňa zostáva na poslednej priečke.
Banskobystričania mali svoj osud vo vlastných rukách, tri body im zabezpečovali postup aj v prípade triumfu Zlatých Moraviec. Druhý tím súťaže napokon v druhom piatkovom stretnutí prehral doma so Šamorínom 1:2. Dvoma gólmi sa zaskvel Oscar Castellano Matallana, víťazný presný zásah v jeho podaní prišiel v 87. minúte z pokutového kopu. Tím zo Zlatých Moraviec má na barážovom druhom mieste náskok iba jediného bodu pred duom Petržalka, Zvolen a dva body pred piatymi Malženicami. Všetci jeho súperi majú ešte svoje stretnutia 25. kola k dobru.
MONACObet liga - 25. kolo:
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)
Góly: 47. Mondek - 4. a 87. Castellano (druhý z 11 m). Rozhodcovia: Kráľovič - Vitko, Poruban, ŽK: Kadlec, Balaj, Kuzma - Avetisian, 431 divákov.
MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox 3:0 (1:0)
Góly: 25. a 54. Veselovský, 83. Arevalo. Rozhodcovia: Gnip - Ralbovský, Krivošík, ŽK: Mašlej, Karaš, 1174 divákov.
hlasy po zápase:
Juraj Jarábek, tréner B. Bystrice: „Urobili sme posledný krok. Myslím si, že to bol suverénny výkon, bola to prakticky len otázka skóre. Veľmi sa tešíme, musím chlapcov pochváliť za celú sezónu, aj keď ešte nie je koniec. Máme pred sebou ešte päť zápasov a teším sa, lebo chcem, aby dostali šancu aj chalani, ktorí menej hrávali, hlavne mladé ročníky. Veľká spokojnosť, bude krátka oslava a musíme sa začať pripravovať na prvú ligu.“
Ľubomír Willwéber, kapitán B. Bystrice: „Prežívam úplne niečo iné ako takto pred rokom. Bol to krásny rok a zaslúžene sme naspäť, tam, kam patríme. Pripravovali sme sa na to tak, že to dnes chceme ukončiť a myslím si, že sa nám to dokonalo podarilo. Pred rokom som veril, že sa tak skoro môžeme vrátiť naspäť, aj keď asi nikto nečakal, že to bude až taký dominantný rok pre nás.“
