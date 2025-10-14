< sekcia Šport
B-tím Slovana prehral v dohrávke s Považskou Bystricou
Považská Bystrica sa v tabuľke sa posunula so 16 bodmi na ôsme miesto.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Považská Bystrica vyhrali v dohrávke 8. kola MONACObet ligy na ihrisku B-tímu Slovana Bratislava 4:2. Dvoma gólmi sa na výhre hostí podieľal Rudolf Božik. Považská Bystrica sa v tabuľke sa posunula so 16 bodmi na ôsme miesto, o bod pred svojho súpera, ktorému patrí deviata priečka.
MONACObet liga - dohrávka 8. kola:
ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica 2:4 (1:2)
Góly: 36. Murko, 87. Maroš (z 11 m) - 6. a 73. Božik, 17. Tancík, 90.+2 Boris. Rozhodcovia: Kubica - Tokoš, Lenický, ŽK: Habodasz, Marušin - Zemko, Cisár, 70 divákov.
