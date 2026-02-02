< sekcia Šport
B. Zaragozu poslal Bayern opäť na hosťovanie, sezónu dohrá v AS Rím
Dvadsaťštyriročný Zaragoza pôsobil vo svojej domovskej krajine aj v minulom ročníku, z Bayernu vtedy hosťoval v Osasune.
Autor TASR
Rím 2. februára (TASR) - Španielsky futbalový krídelník Bryan Zaragoza dohrá prebiehajúcu sezónu v AS Rím. Jeho materský klub Bayern Mníchov s ním nepočíta ani v jarnej časti sezóny, tú prvú strávil v španielskej lige v drese Celty Vigo.
Dvadsaťštyriročný Zaragoza pôsobil vo svojej domovskej krajine aj v minulom ročníku, z Bayernu vtedy hosťoval v Osasune. Do bavorského klubu prestúpil v roku 2024 z Granady, ale nevybojoval si miesto v zostave. V drese španielskej reprezentácie odohral doteraz tri stretnutia, pripomenula agentúra DPA. V Mníchove má ešte kontrakt do 30. júna 2029.
Dvadsaťštyriročný Zaragoza pôsobil vo svojej domovskej krajine aj v minulom ročníku, z Bayernu vtedy hosťoval v Osasune. Do bavorského klubu prestúpil v roku 2024 z Granady, ale nevybojoval si miesto v zostave. V drese španielskej reprezentácie odohral doteraz tri stretnutia, pripomenula agentúra DPA. V Mníchove má ešte kontrakt do 30. júna 2029.