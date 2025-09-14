< sekcia Šport
Banská Bystrica na ľade nováčika súťaže HK Prešov triumfovali 6:0
Autor TASR
Prešov 14. septembra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica bodovali naplno aj v 2. kole nového ročníka Tipsport ligy. Na ľade nováčika súťaže HK Prešov triumfovali presvedčivo 6:0. O svojom víťazstve rozhodli v druhej tretine, v ktorej vsietili štyri góly.
Do vedenia ich poslal v 22. minúte Šoltés, ktorý na dvakrát prekonal Janusa. Potom sa v rozpätí necelej minúty presadili Kabáč s Dejom a pred druhou prestávkou pridal štvrtý gól Turnbull. V 55. minúte Galipeau potrestal vylúčenie Baločka a skóre uzavrel v závere Kukuča.
HC Prešov - HC MONACObet Banská Bystrica 0:6 (0:0, 0:4, 0:2)
Góly: 22. Šoltés, 26. Kabáč (Zigo, Valach), 27. Dej (Galipeau, Lucas), 39. Turnbull (Myklukha), 56. Galipeau (Šoltés), 60. Kukuča (Gron). Rozhodovali: Žák, Hronský – Stanzel, Tomáš, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky 0:1, oslabenia: 0:0
Prešov: Janus (41. Vyletelka) – Kozák, Taylor, Novota, Hain, Semaňák, Jasečko – Bačo, Dickinson, Zabusovs – Chalupa, Paločko Jokeľ – Valigura, Buncis, Hannoun – Hajnik, Pulščák, Sloboda
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Lee, Žabka, Stránsky, Michalčin – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Dej
