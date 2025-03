Baboryko dostal dvojročný dištanc za užívanie nedovoleného lieku

Moskva 27. marca (TASR) - Ruský zápasník Dmitrij Baboryko dostal dvojročný zákaz činnosti po tom, čo užíval liek proti rakovine prsníka, ktorý neutralizuje účinky užívania steroidov. Športovec mal pozitívny test na tamoxifen počas majstrovstiev sveta do 23 rokov, ktoré sa konali v októbri minulého roka v Albánsku.



Baboryko akceptoval trest, ktorý zahŕňa aj diskvalifikáciu a odobratie striebornej medaily získanej v grécko-rímskej disciplíne v kategórii do 130 kg. Jeho trest vyprší v decembri 2026.



Ruskí zápasníci môžu súťažiť na podujatiach UWW ako schválení neutrálni športovci, ktorí sa priamo nezúčastnili na vojne proti Ukrajine alebo ju verejne nepodporili. Žiadny ruský reprezentant nesúťažil na OH v Paríži v roku 2024. Správu priniesla agentúra AP.