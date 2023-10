Bach by mohol po zmene charty zostať na čele MOV aj po roku 2025

Bombaj 15. októbra (TASR) - Thomas Bach by mohol zostať na čele Medzinárodného olympijského výboru (MOV) aj po roku 2025, keď mu vyprší súčasný prezidentský mandát. Na jeho zotrvanie vo funkcii vyzvali viacerí delegáti počas nedeľného prvého dňa 141. zasadnutia pléna MOV v Bombaji, no vyžadovalo by si to zmenu v Olympijskej charte.



Bacha zvolili na čelo olympijského hnutia v roku 2013 a po úvodnom osemročnom mandáte ho na ďalšie štyri roky hlasovaním potvrdili na zasadnutí v roku 2021. Dve funkčné obdobia v takomto trvaní sú podľa súčasnej Olympijskej charty maximom a tak by mal o dva roky uvoľniť miesto svojmu nástupcovi. Luis Mejía Oviedo, člen MOV z Dominikánskej republiky, vyzval v tejto súvislosti v nedeľu na zmenu znenia charty a tento návrh potom podporili napríklad aj Aiša Garad Aliová z Džibuti, či Alžírčan Mustapha Berraf, šéf Asociácie národných olympijských výborov Afriky. "Som z tejto podpory dojatý," reagoval podľa DPA 69-ročný Bach a nevylúčil možnosť, že by sa o pokračovanie vo funkcii uchádzal.



Viceprezident MOV John Coates z Austrálie pripomenul, za akých podmienok by bolo možné inkriminovaný článok Olympijskej charty zmeniť, no zdôraznil, že sa tak určite nemôže stať na prebiehajúcom zasadnutí v Bombaji. Návrh na zmenu charty totiž musí byť predložený minimálne 30 dní pred plenárnym zasadnutím a pred hlasovaním ho musí posúdiť aj exekutíva MOV.



"Ďakujem veľmi pekne za milé slová podpory, pretože si myslím, že tieto slová nie sú adresované iba mne, ale aj nám všetkým," reagoval v pléne Bach na podporu zo strany delegátov 141. zasadnutia MOV.