Bach chce zostať šéfom MOV aj po roku 2025: Vážim si podporu členov

Bombaj 16. októbra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach naznačil, že je odhodlaný zostať vo svojej funkcii aj po roku 2025. V Olympijskej charte sa pritom uvádza, že šéf výboru nesmie zostať na poste dlhšie ako 12 rokov, Bach je na čele MOV od roku 2013. Niektorí členovia výboru však chcú zmeniť stanovy, aby 69-ročný Nemec mohol opäť kandidovať.



"Už predtým som počul nejaké dohady, že niektorí členovia chcú, aby som pokračoval v mojom mandáte. Verím, že je to ľudské. Naozaj si vážim tento prejav podpory a priateľstva. Z tohto dôvodu je to vecou vzájomného rešpektu, aby ste takýto prejav neodmietli," uviedol Bach na pondelkovom zasadnutí MOV v indickom Bombaji. Za potenciálneho protikandidáta sa považuje prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.



MOV schválil na 141. zasadnutí svojho pléna aj päť nových športov na OH 2028 v Los Angeles. Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal/softbal. Práve v Indii je populárny kriket, ktorý sa vráti do programu po 128 rokoch, naposledy bol pod piatimi kruhmi na OH 1900 v Paríži. V tamojšej lige pôsobia najlepší hráči na svete, ktorí pomohli krajine vytvoriť silnú pozíciu v športovo-ekonomickej oblasti. Obrovský trh v Indii predstavuje dosah na viac ako 1,4 miliardy obyvateľov. Očakáva sa, že zaradenie kriketu do olympijského programu zvýši hodnotu vysielacích práv Indie pre MOV o viac ako 100 miliónov dolárov. Samotná krajina má zároveň záujem hostiť OH v roku 2036. Jej súperom by mohlo byť Poľsko. "Sme svedkami rastúceho medzinárodného významu kriketu," povedal Bach, podľa ktorého MOV veľmi pozorne monitoruje prístup žien k športu v Afganistane, ktorý je pod vládou Talibanu. Kriket je totiž v tejto krajine veľmi populárny. Zatiaľ čo kriket má veľkú šancu zostať aj v programe OH 2032 v austrálskom Brisbane, squash, ktorý bojoval o zaradenie desaťročia, nemá miesto isté.



MOV zatiaľ neučinil žiadne rozhodnutie o tom, či budú môcť na budúcoročných hrách v Paríži súťažiť ruskí športovci pod neutrálnou vlajkou. "Chceme dôkladne vyhodnotiť, čo sa deje v kvalifikačných turnajoch," dodal Bach.