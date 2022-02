Bach deň pred otvorením hier: Čína sa stala národom zimných športov

Peking 3. februára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach deň pred oficiálnym otvorením ZOH 2022 vyhlásil, že Čína sa teraz stala "národom zimných športov". Súčasne vyjadril nádej, že hry vyšlú do sveta pozitívny odkaz. ZOH sa v Pekingu konajú od 4. do 20. februára.



Medzinárodné bojkoty, prísne pravidlá týkajúce sa koronavírusu, porušovanie ľudských správ. To sú pálčivé témy, ktoré v súvislosti s konaním hier rezonujú, podľa Bacha však nenarušia ich plynulý priebeh. "Spoločne píšeme novú kapitolu športovej histórie," povedal Bach v tradičnom príhovore pred otvorením hier, z ktorého citovala agentúra DPA.



Organizácia pre ľudské práva Amnesty International obvinila MOV, že si "zatvára oči" pred porušovaním ľudských práv v Číne. Šéf olympizmu v tejto súvislosti zdôraznil, že nechce, aby ZOH slúžili politickej propagande. "Našu misiu môžeme splniť len v prípade, že ZOH budú stáť nad politikou. Hry nemôžu byť nástrojom na dosiahnutie politických cieľov."



Na ZOH sa zúčastní 2900 športovcov, už takmer 2500 z nich sa nachádza v dejisku hier. "Svet obracia svoje oči na Čínu a Čína je pripravená," uviedol vo videopozdrave čínsky prezident Si Ťin-pching.