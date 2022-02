Bach hovorí o nezabudnuteľnom zážitku, Marca: Valijevovej hry

Peking 21. februára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach ocenil po konci ZOH 2022 v Pekingu hladký priebeh hier, ktoré označil za bezpečné napriek globálnej pandémii. Vyzdvihol, že sa v dejisku ZOH nevyskytlo žiadne koronavírusové ohnisko a počet prípadov postupne klesal.



"Ak chceme konečne prekonať túto pandémiu, musíme byť rýchlejší, snažiť sa mieriť vyššie a byť silnejší. Musíme držať pokope," pomohol si Bach olympijským heslom. "V tomto olympijskom duchu solidarity voláme k medzinárodnej komunite: nech všetci vo svete majú rovnaký prístup k vakcínam." Šéf MOV sa vyjadril aj k napätej situácii na Ukrajine, podľa neho športovci ukázali svetu, že sa dá všetko riešiť mierovou cestou: "Športovci dali mieru šancu. Nech sú politickí lídri na celom svete inšpirovaní vašim príkladom solidarity a mieru."



Aj keď koronavírusová nákaza neprepukla, obavy z infekcie úplne nevymizli. Napríklad kanadské a fínske hokejistky nastúpili proti hráčkam ROC s respirátormi na tvári ako ochranu pred prípadnou nákazou. Kanaďanky dokonca odmietali nastúpiť, pretože Rusky pred vzájomným duelom nedodali negatívne výsledky testov na koronavírus. Tie prišli až v priebehu stretnutia. Viacerí športovci strávili po pozitívnych testoch celé dni zavretí v izolačnom hoteli.



Bach hovoril po konci hier o "nezabudnuteľnom olympijskom zážitku". ZOH v Pekingu vyprodukovali nové športové hviezdy, ako napríklad 18-ročnú akrobatickú lyžiarku Eileen Gu. Americká rodáčka reprezentujúcu Čínu si pod piatimi kruhmi vybojovala dve zlaté a jednu striebornú medailu.



No hry zatienili aj niektoré kauzy. Už pred ZOH prišiel diplomatický bojkot zo strany USA, Austrálie, Veľkej Británie či Kanady, ktoré nevyslali do Pekingu vládnych predstaviteľov v súvislosti "genocídou" Číny voči ujgurskej menšine v regióne Sin-ťiang i ďalším porušovaním ľudských práv. Počas samotných hier vypukla dopingová kontroverzia okolo Kamily Valijevovej, kauza mladej ruskej krasokorčuliarky sa stala najväčšou témou ZOH. Deň po skončení tímovej súťaže, v ktorej bola Valijevová súčasťou zlatého tímu ROC, informovalo akreditované laboratórium v Štokholme o jej pozitívnom teste na zakázanú látku trimetazidín. Vzorku jej odobrali ešte 25. decembra. MOV, Svetová antidopingová agentúra (WADA), Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) a separátne aj Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) sa následne obrátili na CAS, aby Valijevovej zabránil štartovať. CAS po šesťhodinovom posudzovaní faktov vyriekol verdikt, že voči Valijevovej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Ten by podľa neho nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. Valijevová tak mohla štartovať v súťaži sólistiek, v ktorej po krátkom program viedla, no vo voľnej jazde obrovský tlak nezvládla. Len 15-ročná krasokorčuliarka dvakrát spadla a prepadla sa až na konečné štvrté miesto.



V duchu týchto káuz hodnotili uplynulé ZOH aj svetové médiá. "Hry, ktoré boli absurdné, narušené a často nezvyčajné. Deštruktívny príbeh mladej ruskej krasokorčuliarky Kamily Valijevovej zostane navždy v pamäti," napísal britský Guardian. Podobne charakterizoval ZOH 2022 aj denník The Telegraph: "Koniec a navždy zbohom najnúdzovejším zo všetkých hier. Čína, Ujguri, Kamila Valijevová a Putin: pôvodne veľká šou zimných športov sa zmenila v postupnosť škandálov." Španielsky denník Marca to otitulkoval jasne: "Boli to Valijevovej hry."



Viaceré zahraničné médiá však ocenili dosiahnuté športové výkony a aj bezpečnú "bublinu", ktorú vytvorili organizátori. "Ovplyvnené diplomatickým bojkotom niektorých krajín a pod hrozbou pandémie nakoniec prebehli Hry XXIV. olympiády v kontrolovanom a hladkom rámci," uviedlo francúzske periodikum Le Monde. "Covidové hry boli perfektne zorganizované a po športovej stránke úspešné. Ale navždy budú poznačené aférou Valijevovej," dodal L'Équipe.