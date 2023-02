Bach o účasti ruských športovcov: MOV stojí na správnej strane dejín

Courchevel 12. februára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach odmietol tvrdenia, že by sa MOV ocitol na nesprávnej strane dejín, keď dáva ruským a bieloruským športovcom šancu kvalifikovať sa na OH 2024 v Paríži.



"História ukáže, kto robí viac pre mier. Tí, ktorí sa snažia udržať otvorené hranice, komunikovať, alebo tí, ktorí chcú izolovať alebo rozdeľovať. V minulosti sme to s veľkým úspechom ukázali v olympijskom hnutí. Naším poslaním je ľudí spájať," uviedol v nedeľu Bach a poukázal na príklady Kórejskej republiky a KĽDR, Izraela, Palestíny a Kosova.



Bach sa v dejisku MS v alpskom lyžovaní vo francúzskom Courchevel/Meribel vyjadril aj k podpore ukrajinského ľudu sužovaného vojnou. "Z ľudského hľadiska dokážeme pochopiť reakcie ukrajinských športovcov. Zdieľame ich utrpenie. Každý z nich si môže byť istý, že sme s ním plne solidárni, a že všetky pripomienky berieme veľmi vážne do úvahy," citovala šéfa MOV agentúra AP.



MOV sa odvolal aj na vyjadrenia expertov pre oblasť ľudských práv z Organizácie Spojených národov (OSN), podľa ktorých je udelenie zákazu štartu športovcom na základe ich národnosti diskriminácia.



MOV v januári oznámil, že hľadá spôsob, ktorý by ruským a bieloruským športovcom umožnil účasť na OH 2024 pod neutrálnou vlajkou. Ukrajina a niekoľko ďalších krajín tento postup kritizovali. Zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov v Paríži bude požadovať skupina 35 krajín, informovala v piatok litovská ministerka športu Jurgita Šiugždiniené.



Bach predtým vyzval Ukrajinu, aby prestala hroziť bojkotom OH 2024 v prípade, že na podujatí budú štartovať Rusi a Bielorusi. Šéf MOV poslal Ukrajinskému olympijskému výboru list, v ktorom upozornil, že by išlo o porušenie olympijskej charty.