Bach pochválil organizátorov cyklistických podujatí

Imola 27. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach ocenil organizácie cyklistických podujatí počas pandémie koronavírusu. Zároveň ich vníma ako inšpiráciu pre OH 2020 v Tokiu.



"V uplynulých mesiacoch sme videli, že sa dá šport a športové udalosti organizovať v bezpečnom prostredí. Cyklistika zohrávala ústrednú úlohu pri ukážke, ako by to mohlo vyzerať. Úspech týchto udalostí nám dáva veľa sebavedomia. Chcem poďakovať zodpovedným osobám, najmä riadiacemu orgánu Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI), že prijali takúto zodpovednosť," uviedol Bach počas MS v cyklistike v Imole. Informácie priniesla agentúra DPA.