Bach priletí do Tokia 8. júla, chce navštíviť Hirošimu

Tokio 30. júna (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach priletí do Tokia 8. júla. Inšpekčnú cestu plánoval už v máji, ale pre pandémiu koronavírusu ju zrušil.



Podľa agentúry AFP strávi tri dni v karanténe napriek tomu, že už absolvoval očkovanie. Okrem iného chce 16. júla navštíviť Hirošimu v deň, keď je naplánované vyhlásenie olympijského prímeria.



O deň neskôr je na programe začiatok stretnutia zástupcov MOV, ktorí by mali odhlasovať Brisbane za dejisko OH 2032.