Bach pripustil viacero variantov, nie však odloženie OH 2020

Tokio 20. marca (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach pripustil, že je v hre viacero variantov OH 2020. Tie sú v Tokiu naplánované od 24. júla do 9. augusta, ale ohrozuje ich pandémia nového koronavírusu.



Bach v rozhovore pre periodikum New York Times zdôraznil, že MOV hľadá najvhodnejšie riešenie pre športovcov. Aj z ich strany čelí organizácia kritike za trvanie na stanovenom termín. Okrem samotnej nákazy sa športovci obávajú, že pre obmedzenia cestovania a pohybu v niektorých častiach sveta vznikajú účastníkom nerovné podmienky na prípravu. "Chceme nájsť alternatívu, čo bude mať najmenší negatívny dopad na športovcov. V stredu som mal s ich predstaviteľmi konferenčný hovor, bolo to veľmi konštruktívne a získal som mnoho informácií z ich prostredia. Na rozdiel od väčšiny profesionálnych líg či súťaží máme ešte čas 4,5 mesiaca. Odloženie by momentálne nebolo zodpovedné rozhodnutie, je predčasné špekulovať alebo urobiť rozhodnutie, kým nemáme žiadne odporúčanie od pracovnej skupiny," citovala Bacha agentúra DPA.



V piatok už do Japonska dorazila olympijská pochodeň. Pristála na leteckej základni Macušima v provincii Mijagi na severovýchode krajiny, ktorú vybrali v rámci "olympiády obnovy" po katastrofe z roku 2011, keď Japonsko zasiahli silné zemetrasenie, následné vlny cunami a jadrová havária vo Fukušime. Práve tam sa má 26. marca začať štafeta s pochodňou. Z lietadla ju prebrali bývalí olympionici Saori Jošidová a Tadahiro Nomura a umiestnili ju do kotla v tvare kvetu čerešne. Pochodeň však pre šírenie koronavírusu vítali iba vybraní hostia a z diaľky približne dvesto miestnych detí. "Rozhodli sme sa pre skromnejšiu udalosť, bezpečnosť je na prvom mieste," vysvetlil predseda organizačného výboru Joširo Mori.



Štafeta odštartuje zo športového komplexu J-Village, ten slúžil ako báza pre pracovníkov, ktorí odstraňovali následky jadrovej havárie vo Fukušime. "Je to najväčšia udalosť pred otváracím ceremoniálom. Je pre nás dôležité, aby sa uskutočnila za každú cenu," vyhlásil výkonný riaditeľ organizačného výboru Toširo Muto. Fanúšikovia budú môcť sledovať štafetu pozdĺž nej, nemajú však vytvárať davy, v opačnom prípade môže nastať zmena programu. Denné ceremoniály príchodu a odchodu budú uzavreté pre verejnosť a všetkým bežcom s pochodňou budú pred štartom merať teplotu. Štafeta by počas 121 dní mala zavítať do všetkých kútov Japonska a potom zamieriť do Tokia.



V Japonsku evidujú vyše 950 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo 33 ľudí. Celosvetovo je v 181 krajinách/územiach potvrdených viac než 245.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 10.000 osôb.