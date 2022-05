Bach sa stretol s členmi organizačného výboru OH 2032 v Brisbane

Brisbane 1. mája (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach sa v Sydney stretol s organizátormi OH 2032 v Brisbane. Austrálske mesto na neho urobilo veľmi dobrý dojem.



"Stretnutie s členmi organizačného výboru OH 2032 v Brisbane by sa dalo prirovnať k svadobnej ceste. Tak ako v každom manželstve, určite sa vyskytnú nejaké prekážky, no som presvedčený, že vďaka vzájomnému rešpektu a entuziazmu ich organizátori dokážu prekonať," citovala slová Bacha agentúra AFP.



Austrália bude hostiť najväčší športový sviatok tretíkrát. V roku 1956 sa OH konali v Melbourne, v roku 2000 v Sydney.