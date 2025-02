Bach sa v júni vzdá aj postu člena MOV

Lausanne 26. februára (TASR) - Dosluhujúci prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach nebude po 23. júni ani oficiálnym členom MOV. Exekutíva MOV súhlasila s jeho žiadosťou o odstúpenie. V tento deň prebehne odovzdanie úradu novému šéfovi olympijského hnutia, ktorého zvolia 20. marca v gréckom meste Costa Navarino.



Nemecký funkcionár stojí na čele MOV od roku 2013, tento rok mu uplynie druhé funkčné obdobie. V závere OH 2024 v Paríži oznámil, že nebude opätovne kandidovať. Aby sa mohol vo veku 71 rokov opäť uchádzať o prezidentský post, musela by sa zmeniť olympijská charta, pripomenula agentúra DPA.



Bývalý šermiar je prvý prezident MOV, ktorý počas športovej kariéry získal olympijské zlato, podarilo sa mu to v roku 1976 v Montreale.