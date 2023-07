Bach si prezrel olympijskú dedinu, športovcom sľúbil pohodlie

Paríž 25. júla (TASR) – Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach navštívil v utorok olympijskú dedinu v Paríži. Komplex je ešte vo výstavbe, no šéf MOV vyhlásil, že športovcom sa bude veľmi páčiť.



"Viem, že budú veľmi spokojní. Mal som dokonca príležitosť vyskúšať si posteľ a môžem ich ubezpečiť o veľmi dobrom spánku," povedal Bach pre agentúru AFP. Paríž navštívil v spojitosti so stredajším spustením odpočítavania jedného roka do začiatku OH.



Zaujímavosť je, že izby v olympijskej dedine nemajú klimatizáciu. Organizátori sľúbili ochladzovanie naturálnym spôsobom. "Organizačný výbor si na tom dal veľmi záležať a urobil veľa opatrení. Izby dokážu byť chladnejšie o šesť stupňov Celzia oproti exteriéru," vysvetlil prezident. Absolvoval aj plavbu po rieke Seina, na ktorej bude slávnostný otvárací ceremoniál, a prezrel si i novú olympijskú pochodeň. Tá je vyrobená z recyklovanej ocele.