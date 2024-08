Bach ukončil hry v Paríži: Vytvorili ste kultúru mieru

Prezident MOV Thomas Bach drží olympijskú vlajku počas záverečného ceremoniálu Letných olympijských hier 2024 na štadióne Stade de France v nedeľu 11. augusta 2024 vo francúzskom Saint-Denis. Foto: TASR/AP

Tom Cruise je spustený na State de France počas záverečného ceremoniálu Letných olympijských hier 2024 v nedeľu 11. augusta 2024 vo francúzskom Saint-Denis. Foto: TASR/AP

Paríž 11. augusta (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach oficiálne ukončil XXXIII. olympijské hry v Paríži. Usporiadateľskú štafetu na nedeľnom záverečnom ceremoniáli prevzala metropola Kalifornie Los Angeles, kde sa bude najväčší športový sviatok konať v roku 2028.Parížske hry priniesli po "pandemických" hrách v Tokiu návrat divákov do hľadísk a to s veľkým úspechom. Vysoký záujem bol aj na strane televíznych divákov. Ocenil to aj prezident organizačného výboru OH v Paríži Tony Estanguet. "vyhlásil na Stade de France, kam mali česť priniesť slovenskú vlajku Tajmuraz Salkazanov a Viktória Forsterová.Hry sa konali v zhoršenej geopolitickej situácii, Bach však vyjadril nádej, že pokojné spolužitie športovcov prinesie lepšiu budúcnosť.vyhlásil vrchný predstaviteľ olympizmu vo svojom pravdepodobne poslednom prejave, keďže budúci rok sa mu končí mandát a oznámil, že už viac kandidovať nebude.Bach vyzdvihol aj výber športovísk parížskych organizátorov.Priestor na predstavenie sa na záverečnom ceremoniáli ako tradične dostali organizátori nasledujúcej olympiády, Los Angeles bude hosťom najväčšieho športového sviatku tretíkrát v histórii. Druhé najväčšie mesto USA privítalo najlepších športovcov sveta už v rokoch 1932 a 1984. Stane sa tretím mestom, ktoré bude hostiť olympiádu po tretí raz po Londýne a Paríži. Vlajku s piatimi kruhmi prevzala od starostky Paríža Anne Hidalgovej starostka Los Angeles Karen Bassová.