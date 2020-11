Bach verí v divácku účasť na OH v Tokiu: Zaviedli sme opatrenia

Tokio 16. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach je presvedčený o diváckej účasti na budúcoročných OH v Tokiu. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii v dejisku, na ktorej vyzdvihol protiepidemiologické opatrenia japonskej vlády.



"Vynaložili sme spoločné úsilie a zaviedli sme všetky možné opatrenia, aby sme dosiahli bezpečné prostredie pre všetkých účastníkov. Aj preto som si istý, že na olympijských štadiónoch budú diváci," citovala Bacha agentúra AFP.



Jedno z očakávaných opatrení je očkovanie. Hoci Bach už skôr zdôraznil, že MOV sa nebude usilovať o prednostné získanie vakcíny, predbežne počíta s povinnou vakcináciou pre návštevníkov Tokia. "Musíme ochrániť miestnych, preto chceme, aby čo najviac účastníkov bolo zaočkovaných. Samozrejme, ak bude dostupná vakcína," povedal Bach pre agentúru AP.



Šéf MOV je v japonskej metropole na dvojdňovej inšpekcii v snahe presvedčiť skeptickú verejnosť, že OH sa uskutočnia napriek zložitej situácii s koronavírusom. Mali sa konať už tento rok v lete, pre pandémiu ich odložili na leto 2021, vôbec prvýkrát v čase mieru. Podľa prieskumov však viac ako 60 percent Japoncov neverí, že sa podujatie uskutoční.