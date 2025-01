Bach vyzdvihol SOŠV: Je to vzor pre ostatné národné výbory

Bratislava 9. januára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vyzdvihol smerovanie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), jeho minulé i súčasné aktivity a označil ho za vzor pre ostatné národné olympijské výbory. Zároveň ho teší, že v slovenskom olympijskom hnutí sú aktívni viacerí bývalí olympionici a športovci. Po dvojdňovej návšteve Slovenska sa vyjadril aj k možnej spolupráci Slovenska s Maďarskom či Rakúskom pri organizovaní olympijských hier.



Bach sa počas dvojdňovej návštevy Slovenska zúčastnil na slávnostnom poklepaní základného kameňa novej viacúčelovej športovej haly, ktorá vyrastie v areáli Olympijského tréningového centra x-bionic sphere v Šamoríne, stretol sa s bývalými i súčasnými slovenskými športovcami a prevzal si najvyššie ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) - Zlatý odznak, za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie.



"Bola to veľmi priateľská a úspešná návšteva. SOŠV je vo veľa oblastiach vzorom pre prácu národných olympijských výborov. Ukazuje, že úloha bývalých olympionikov a športovcov v exekutíve výboru, komisiách a ďalších funkciách je veľmi dôležitá. Dokazuje to, že títo olympionici sú pripravení vracať hnutiu podporu a príležitosti, ktoré dostali. Tento vzťah olympijského výboru so športovcami naozaj funguje," vyjadril pochvalu SOŠV, ktorý sa snaží zaradiť do svojich i medzinárodných štruktúr viacero bývalých i súčasných slovenských športovcov. "Tí nie sú len v srdci hnutia, ale sú jeho srdcom."







Bach vyzdvihol aj projekt multifunkčnej Olympic Areny, ktorá má vyrásť do dvoch rokov v Šamoríne a zázemie v nej nájde až 15 olympijských športov. "Je to príklad skvelej kooperácie všetkých partnerov. Privátneho sektora, administratívy na všetkých úrovniach a olympijského výboru na podporu športovcov a zároveň mladej generácie v krajine." Počas návštevy sa stretol aj s premiérom Robertom Ficom. "Znova potvrdil, že investovanie do športu nie je len investícia do výkonov a medailí, ale do mládeže a budúcnosti krajiny. Čím viac robíte pre šport a mladú generáciu, tým viac robíte pre zdravý životný štýl a vzdelanie a sociálnu integráciu a ďalšie pozitíva, ktoré šport má."



Bach sa vyjadril aj k výsledkom Slovenska na uplynulej olympiáde v Paríži, kde získalo len jedinú medailu. O bronz vo vodnom slalome sa postaral Matej Beňuš. "Celkovú silu hnutia nemôže hodnotiť podľa jednej olympiády. Treba sa na to pozerať ako na celok a čo bude nasledovať. Rozumiem, že medailové zrkadlo je populárne a aj my chceme, aby čo najviac krajín získavalo cenné kovy. Preto ich podporujeme z programu olympijskej solidarity. To samozrejme vytvára väčšiu konkurenciu pre všetky národné výbory. Ale nebuďte skeptickí. Myslím si, že Slovensko sa môže pozerať smerom dopredu k Los Angeles a aj k Milánu," uviedol a zároveň zaželal skorý návrat na zjazdovky lyžiarke Petre Vlhovej, ktorá po zranení ešte neštartovala v pretekoch SP.



V posledných mesiacoch rezonuje aj téma spolupráce Slovenska s Maďarskom na organizácii olympijských hier v nasledujúcich rokoch. Slovensko by mohlo byť súčasťou projektu a poskytnúť jazdecký areál v Šamoríne, Slovakia ring, futbalové štadióny či vodný kanál v Čunove. Bach víta podobné projekty, no nie za každú cenu. "Organizácia by nemala byť rozhodená na viacero krajín len preto, aby bola. Treba vyhodnotiť, ktoré športoviská viete využiť v krajine, regióne, meste a potom sa môžete obzerať po partneroch. Takúto aktivitu však vítame, vďaka blízkosti Slovenska, Maďarska a Rakúska. V našej agende presadzujeme udržateľnosť a uskutočniteľnosť, to znamená použitie už existujúcich či dočasných športovísk. A v prípade Slovenska, Maďarska a Rakúska ide o menšie vzdialenosti ako je napríklad medzi Parížom a Marseille či v USA, kde musíte prejsť celý kontinent," uviedol.



Deviaty prezident MOV vedie strešnú športovú organizáciu od roku 2013 a na svojom poste skončí tento rok, keďže už nebude kandidovať, na marcovom 144. zasadnutí MOV. Na post sa prihlásilo dokopy sedem kandidátov. Počas svojho pôsobenia sa musel vyrovnať s viacerými úskaliami. Okrem iných to boli dopingový škandál ruských športovcov, pandémia koronavírusu, ktorá posunula OH 2020 v Tokiu a výrazne ovplyvnila aj zimné hry v Pekingu, otázka účasti ruských a bieloruských športovcov po začiatku vojny na Ukrajine, či tých izraelských po začiatku vojny s teroristickým hnutím Hamas. MOV pod jeho vedením v roku 2014 predstavil Olympijskú agendu 2020, ktorá výrazne upravila proces výberu hostiteľských krajín olympijských hier s dôrazom na udržateľnosť a environmentálne aspekty. Zároveň presadzovala rovnosť, inklúziu a diverzitu.



Na otázku, čo bolo jeho najväčším úspechom však ešte odpovedať nechcel. "Na to je ešte skoro, ešte ma čaká šesť mesiacov, neposielajte ma do múzea," zavtipkoval. "Mandát sa mi skončí až v júni. Dôležitejšie však je, čo si o tom, čo som spravil, myslia športovci a iní členovia hnutia," povedal sedemdesiatjedenročný bývalý šermiar, ktorý získal zlato v tímovej súťaži fleuretu na OH 1976 v Montreale.



Šéf MOV zopakoval aj postoj hnutia k účasti ruských športovcov na nasledujúcich zimných hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. "Pozícia MOV je jasná a rovnaká, aká bola v Paríži 2024. Chceme, aby športovci, ktorí rešpektujú pravidlá a olympijskú chartu, dostali príležitosť participovať na hrách. Ak môžem použiť športovú terminológiou, lopta je teraz na ruskej strane. Ich národný olympijský výbor porušil pravidlá, keď anektoval športové organizácie na území Ukrajiny a to je porušenie olympijskej charty, preto je suspendovaný. Pre nás je dôležité chrániť športovcov, tých, ktorí neporušili pravidlá a nepodporujú takéto porušenia, aby neboli rukojemníkmi národného olympijského výboru, ktorý nepodporujú," dodal.