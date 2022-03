Bach zdôraznil, že izolácia Rusov je dôsledok porušenia prímeria

Lausanne 3. marca (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach prevzal plnú zodpovednosť za vylúčenie športovcov z Ruska a Bieloruska z medzinárodných súťaží. Pripomenul, že ide o dôsledok porušenia Olympijského prímeria.



Rusov pre vojenský vpád na Ukrajinu vylúčili z kvalifikácie MS 2022 vo futbale, Európska futbalová únia (UEFA) neumožní štartovať klubom v európskych súťažiach, Rusko prišlo o právo hostiť MS vo volejbale 2022 a sankciám čelí aj v ďalších športoch. "To je dôsledok porušenia Olympijského prímeria a Olympijskej charty. Nazvať tento čin politickým aktom by bolo lacným trikom. Niet pochýb, na akej strane stojí olympijské hnutie, je to na strane mieru," vyhlásil Bach podľa agentúry AFP.



Prezident MOV zdôraznil, že ruskí a bieloruskí športovci sa nemôžu zúčastňovať na súťažiach v čase, keď tí ukrajinskí sa musia skrývať v krytoch pred bombami: "Mohla by nastať situácia, že by Ukrajinci radi štartovali na športovej súťaži, no nemohli by a Rusi by dokonca obsadili ich miesta. To by nebolo fér."