Bačík a Selecký podpísali nové zmluvy s Ružomberkom

Ružomberok 23. júla (TASR) - Predstavitelia futbalového klubu MFK Ružomberok sa dohodli na podpise nových zmlúv s mladým perspektívnym stredopoliarom Martinom Bačíkom i s obrancom Alexandrom Seleckým. Účastník Niké ligy o tom informoval na svojom webe.



Osemnásťročný Bačík hral v prvých rokoch kariéry za Bytču, MŠK Žilina a Akadémiu Juventus Žilina. V lete 2021, vo veku štrnásť rokov, prestúpil do Ružomberka, kde postupne prešiel od starších žiakov až po dorasteneckú kategóriu U19 a od začiatku letnej prípravy je súčasťou A-tímu. Stabilný člen slovenských mládežníckych reprezentačných výberov podpísal v Ružomberku zmluvu do konca mája 2028.



O štyri roky starší Selecký začal s futbalom v Brusne, následne hral za RSC HAMSIK ACADEMY a v lete 2017 ešte ako mládežník prišiel do Ružomberka, kde sa postupne prepracoval až do A-mužstva. Bývalý slovenský mládežnícky reprezentant je momentálne stabilnou súčasťou zadných radov tímu. Podpísal zmluvu do konca mája 2027. „Doterajšie pôsobenie v Liptove mi veľa dalo. Vyspel som nielen po futbalovej, no i ľudskej stránke. Pomerne rýchlo sa som dostal do prvoligového mužstva, bolo to za trénera Petra Struhára. Verím, že naše cesty, moja i klubová, budú pokračovať správnym smerom,“ uviedol Selecký, ktorý má v lige na svojom konte zatiaľ 70 štartov a 2 góly.