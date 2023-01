Bäckström a Wilson absolvujú sezónny debut v nedeľu proti Columbusu

Washington 7. januára (TASR) - Hokejoví útočníci Nicklas Bäckström a Tom Wilson sú pripravení absolvovať sezónny debut v drese Washingtonu Capitals v zámorskej NHL. Oznámila to agentúra AP, ktorá uviedla, že oboch klub stiahol z listiny dlhodobo zranených hráčov. Úvodný zápas v sezóne by mali odohrať v nedeľu proti Columbusu.



Švédsky útočník sa po sezóne podrobil operácii ľavého bedrového kĺbu kvôli nepríjemnému zraneniu, ktoré mu bránilo v korčuľovaní. Po bývalom obrancovi Edovi Jovanovskom (v roku 2014) sa stal tvorivý center iba druhým hráčom, ktorý sa vrátil po operácii tohto typu. "Nebudem na seba vyvíjať tlak. Môžem iba povedať, že sa cítim skvele, môžem korčuľovať, pohybovať sa tak, ako chcem a nemám žiadne bolesti," uviedol po Alexandrovi Ovečkinovi druhý najdlhšie pôsobiaci člen Capitals zo súčasného kádra.



Kanaďan Tom Wilson podstúpil operáciu roztrhnutého krížneho väzu v kolene. "Moje očakávanie je, že sa musím vrátiť tam, kde som bol predtým. Počas celého procesu rekonvalescencie som myslel na tento cieľ," povedal dvadsaťosemročný krídelník. Americký klub si uvoľnil miesto pod platovým stropom zaradením Johna Carlsona na listinu dlhodobo zranených hráčov. Tridsaťdvaročného obrancu zasiahol prudkou strelou do tváre puk z hokejky Brendena Dillona vo víťaznom zápase s Winnipegom, ktorý sa hral 24. decembra (4:1).