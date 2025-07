Bäckström sa po zranení vráti na ľad v drese švédskeho Brynäsu

Gävle 28. júla (TASR) - Švédsky hokejový klub Brynäs IF sa dohodol na spolupráci s Nicklasom Bäckströmom, ktorý sa na ľad vráti po takmer dvojročnej pauze zapríčinenej zranením. Návrat svojho odchovanca potvrdil účastník švédskej SHL v pondelok, zmluva s Washingtonom Capitals mu vypršala počas tohto leta.



Tridsaťsedemročný center odohral v drese Washingtonu viac ako 1200 zápasov. Patrí medzi najlepších hráčov histórie organizácie Capitals, s ktorou získal v roku 2018 aj Stanleyho pohár. Jeho kariéru však poznačilo zranenie bedrového kĺbu. V júni 2022 absolvoval operáciu, ktorá mala nadobro vyriešiť jeho ťažkosti, to sa napokon nepotvrdilo. Na posledný profesionálny zápas nastúpil ešte v závere októbra 2023, keď sa predstavil pri domácom víťazstve 3:1 nad San Jose Sharks.



„Vždy som cítil, že ak sa naskytne príležitosť, chcel by som sa sem raz vrátiť. Po rehabilitácii a takmer dvoch sezónach mimo diania sa cítim plný energie, pripravený pomôcť tímu k úspechom,“ citovala Švéda agentúra AP. S Brynäsom podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu.