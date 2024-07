Bačo pokračuje v HK Nitra, podpísal trojročnú zmluvu

Nitra 26. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Róbert Bačo sa dohodol s HK Nitra na novej trojročnej zmluve. Do klubu prišiel počas uplynulého ročníka 2023/2024 z HC Košice a pomohol mu k extraligovému titulu. "Corgoni" informovali o pokračovaní spolupráce s 21-ročným krídelníkom na oficiálnej stránke.



Uplynulá sezóna 2023/2024 bola pre Bača prvá v slovenskej extralige. Pred ňou absolvoval dva ročníky v kanadskej juniorskej súťaži WHL. Po príchode do materského klubu HC Košice nemal stabilné miesto v zostave a klub ho v závere prestupového obdobia vymenil do Nitry za Mareka Slováka. Vo svojej premiérovej extraligovej sezóne odohral v základnej časti celkovo 36 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 4 asistencie a 36 trestných minút. V 21 zápasoch play off mal bilanciu 1+0 a 64 TM.