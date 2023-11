Bacsová sa prebojovala do semifinále na Youth Contender Senec

Senec 13. novembra (TASR) - Slovenská stolná tenistka Bianka Bacsová sa prebojovala do semifinále turnaja WTT Youth Contender Senec v najmladšej kategórii do 11 rokov. V boji o finálovú účasť na turnaji bola nad jej sily Enya Huová zo Švajčiarska (2:3).



Juniorská reprezentantka Dominika Wiltschková v kategórii do 17 rokov nestačila vo štvrťfinálovom zápase na Jade Quynh-Tien Huynh z Francúzka (2:3). Do druhého kola sa prebojovali Vanda Vanišová a Bianka Diková. V prvom skončili Linda Majerčíková a Sára Habarová.



Ema Činčurová sa v kategórii do 19 rokov dostala do štvrťfinále, kde ju zastavila Francúzska Leana Hochartová (1:3). Vanda Vanišová, Eliška Štullerová, Dominika Wiltschková a Nina Darovcová skončili po postupe do "pavúka" v úvodnom kole. Informoval o tom Slovenský Stolnotenisový zväz (SSTZ) na svojom webe.