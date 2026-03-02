< sekcia Šport
Bader zostáva trénerom Rakúska, predĺžil zmluvu do roku 2028
Autor TASR
Viedeň 2. marca (TASR) - Roger Bader zostane hlavným trénerom rakúskej hokejovej reprezentácie až do jesene 2028. Švajčiarsky kormidelník predĺžil s tamojším zväzom (ÖEHV) zmluvu o ďalšie dva roky, pričom naďalej bude pôsobiť aj na poste športového riaditeľa.
„Rakúsky hokej urobil za uplynulých desať rokov obrovský skok. Mojím cieľom je v tomto vývoji pokračovať,“ uviedol Bader v tlačovej správe, z ktorej citovala agentúra APA.
Rakúski reprezentanti pod vedením Badera dosiahli vlani veľký úspech, keď sa po viac ako 30 rokoch prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V základnej skupine dokázali zdolať Slovákov 3:2 po samostatných nájazdoch. Tento rok sa šampionát uskutoční v Baderovom rodnom Švajčiarsku. „Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta chceme opäť podať dobrý výkon. Našou najvyššou prioritou zostáva udržanie sa v elitnej kategórii. Keď dosiahneme tento cieľ, budeme sa pozerať na ďalšie. Okrem toho sa sústredíme na úspešnú kvalifikáciu na zimné olympijské hry 2030, ktorá sa uskutoční v lete 2028,“ povedal 61-ročný Bader, ktorý pôsobí v štruktúrach ÖEHV od roku 2014. Koncom roka 2016 prevzal funkciu hlavného trénera a v roku 2017 sa stal aj športovým riaditeľom.
