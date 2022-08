Badosová a Benčičová postúpili do 2. kola dvojhry na US Open

ženy - dvojhra . 1. kolo:



Paula Badosová (Šp.-4) - Lesia Curenková (Ukr.) 3:6, 7:6 (4), 6:3

Belinda Benčičová (Švajč.-13) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:2, 4:6, 6:4

Aleksandra Sasnovičová (Biel.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 6:2, 6:4

Alison van Uytvancková (Belg.) - Venus Williamsová (USA) 6:1, 7:6 (5)

Juan Jue (Čína) - Jaimee Fourlisová (Austr.) 6:3, 6:2

Lauren Davisová (USA) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 4:6, 7:6 (3), 5:4 -skreč

Petra Martičová (Chor.) - Varvara Gračevová (Rus.) 6:4, 7:6 (3)

Julia Putincevová (Kaz.) - Amanda Anisimovová (USA-24) 6:3, 6:3

Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Elise Mertensová (Belg.-32) 3:6, 6:2, 6:3

Cristina Bucsová (Šp.) - Kaja Juvanová (Slov.) 6:4, 6:4





New York 31. augusta (TASR) - Španielska tenistka Paula Badosová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadená štvorka vyradila v 1. kole Ukrajinku Lesiu Curenkovú 3:6, 7:6 (4), 6:3. Ďalej ide aj trinásta nasadená Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi zdolala Nemku Andreu Petkovičovú, ktorá sa lúčila s kariérou, 6:2, 4:6, 6:4.